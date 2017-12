Un incendio è divampato questa mattina in vicolo Chiazzese a Palermo in un parcheggio privato. Sono andati a fuoco due camper, alcune vetture e alcuni scooter che si trovavano in quell’area a Brancaccio.

Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato per ore per domare l’incendio. Indaga la polizia che al momento non esclude che le fiamme siano dolose.