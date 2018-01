Cercasi attrici e attori dai diciotto anni in su per recitare in film e cortometraggi diretti dai registi Dariush Baghi, Giuseppe Piampiano e Marco Cannilla.

A lanciare l’invito è la Casa cinematografica ed editrice “MAGNUM 5B” che giovedì 18 gennaio selezionerà gli aspiranti attori nell’ambito di un casting che si terrà in via Enrico Fermi 22/24 a Palermo, a partire dalle 16:45 fino alle 19:00, nella sede della Confederazione ES.A.AR.CO., associazione che rappresenta gli interessi economici e sociali delle piccole e medie imprese.

Alla selezione possono partecipare sia soggetti alla prima esperienza sia coloro che vantano già partecipazioni nel mondo dello spettacolo; a questi ultimi si richiede di presentare, oltre alla copia del documento di identità, anche un curriculum artistico.

A tutti gli altri, invece, il curriculum professionale e la carta d’identità. La commissione valutatrice sarà composta da Dariush Baghi (presidente, fondatore ed editore della Casa cinematografica ed editrice “MAGNUM 5B”, regista, sceneggiatore e scrittore), Maria Calabrese (cofondatrice “MAGNUM 5B”), Giuseppe Piampiano (vicepresidente, regista e sceneggiatore) e Marco Cannilla (regista e musicista).