Si inaugurerà il 24 gennaio alle ore 18 presso la Sala della Capriate di Palazzo Sant’Elia in via Maqueda 81 la mostra a cura di Ermanno Tedeschi e Flavia Alaimo “RICORDI Futuri 3.0 | Diaspore in terra di Sicilia”.

La mostra organizzata da Associazione culturale Acribia e dalla Fondazione Sant’Elia, con il sostegno di Reale Mutua e Il contributo del Comune di Palermo nell’ambito degli eventi di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018, è patrocinata da Città Metropolitana di PALERMO.

Coinvolti numerosi artisti italiani e internazionali con grande attenzione al fermento culturale siciliano e palermitano, per sottolineare il concetto del ricordo fortemente connesso alla cultura ebraica.

“RICORDI FUTURI 3.0 uno dei primi eventi di Palermo Capitale Italiana della Cultura2018 che ospita anche Manifesta12, non poteva che essere legato agli intrecci fra passato e presente, fra passato e futuro, dando nuova luce alla millenaria storia multiculturale della città. Si rende omaggio non soltanto alla cultura ebraica e ai suoi legami con la nostra comunità, ma si ricorda, in giorni in cui vediamo da più parti negare o tentare di riabilitare un triste passato, che la violenza dell’Uomo sull’Uomo, la violenza dello Stato ammantata di distorta legalità, non sono fatti lontani nel tempo. Il passato deve restare, appunto, solo triste passato”.

Così ha commentato l’evento Leoluca Orlando Sindaco della Città Metropolitana di Palermo.

La mostra sarà visitabile dal 25 gennaio | 24 marzo 2018