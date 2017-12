Nell’ambito delle manifestazioni previste per il programma “Natale 2017 Terrasini”, martedì 26 dicembre 2017 è stato inaugurato il “Presepe Vivente”.

Così il Sindaco Giosuè Maniaci ha presentato l’iniziativa: “Natale è Gesù che nasce, e dopo più di 2000 anni il miracolo della vita continua a sorprenderci. Terrasini vuole ricordare l’avvenimento che ha segnato la storia dell’uomo partendo dall’elemento da cui tutto ha origine: l’acqua. La sacra famiglia e tutti gli uomini e le donne che faranno rivivere la nascita del figlio di Dio saranno ‘immersi’ in un ambiente marino, in quegli abissi per Terrasini così familiari.

È dal profondo che nasce la fede in un miracolo che continua a ripetersi”.

“Da ieri – dichiara l’Assessore al Turismo Vincenzo Cusumano – il piccolo borgo attorno alla Chiesa Maria SS della Provvidenza si è trasformato in una piccola Betlemme. Un popolo che lavora, che fatica e al contempo gioisce dell’arrivo del figlio di Dio. Ogni anno, in ogni luogo si prova a rappresentare quel giorno lontano: le maestranze ci sono tutte, i pastori pure, gli animali e soprattutto il piccolo Gesù. C’è la capanna e la cometa, la Madonna e Giuseppe. E il freddo: anche quello c’è. Difficile, però, è, ogni volta, rappresentare il mistero che accompagna questo giorno speciale. Assieme ai tanti volontari che si sono dedicati anima e corpo a questa realizzazione, abbiamo allora voluto trasmettere la fede a modo nostro, consapevoli del fatto che ogni luce nasce dal profondo e ogni vita dall’acqua.

E così…. nasce il presepe marino: nelle acque profonde i mestieri si praticano, i canti si intonano e Gesù nasce”.

Il Presepe Vivente rimarrà aperto al pubblico dal 27 al 30 dicembre 2017 ed il 5 e 6 gennaio 2018.