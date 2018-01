La Polizia Municipale, nell’ambito dei controlli sull’abusivismo commerciale, ha eseguito due sequestri nei confronti di due rispettivi venditori abusivi che stazionavano in via Nina Siciliana, nei pressi di via Perpignano.

Nel primo sequestro, compiuto all’incrocio tra le vie Nina Siciliana e Perpignano, gli agenti del nucleo di controllo attività commerciali su suolo pubblico hanno individuato un ventiduenne che si era sistemato con una moto ape, al centro della carreggiata dentro l’ isola spartitraffico, improvvisando una attività di vendita di piatti e bicchieri di plastica.

Alla rituale richiesta degli agenti, il venditore non ha mostrato alcuna autorizzazione amministrativa, per cui si è proceduto al sequestro dei prodotti e della moto ape utilizzata che è stata riscontrata priva di copertura assicurativa.

Il secondo sequestro, è stata eseguito ancora in via Nina Siciliana, nei confronti di un quarantenne che esponeva sulla sede stradale prodotti ortofrutticoli; circa 100 chili di frutta e ortaggi vari sono stati sequestrati e devoluti in beneficenza ad istituti religiosi .