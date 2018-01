Un uomo di 48 anni è rimasto ferito al volto da una sostanza corrosiva che è caduta pare da un ponteggio montato in un palazzo in via Mariano Migliaccio a Palermo.

L’uomo stava entrando in un bar pasticceria quando gli sono arrivate sul volto a causa del vento delle goccia di sostanza che gli hanno provocato al volto prima bruciore poi un vistoso arrossamento.

La vittima ha cercato riparo nel bar dove è stato soccorso. Qui l’hanno raggiunto i sanitari del 118 che lo hanno trasportato al pronto soccorso di Villa Sofia.

Sono intervenuti anche gli agenti di polizia che stanno indagando per scoprire da dove è caduta la sostanza nociva.