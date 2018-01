Il TMO- Teatro Mediterraneo Occupato presenta un nuovo corso di formazione della sua SCOLarea, progetto che raccoglie tutte le iniziative didattiche all’interno dello spazio. ACTORS LAB / Pratiche della scena e dello schermo / Corso di orientamento per attori di cinema e televisione sarà curato da Maurilio Mangano, casting director (U.I.C.D.), Umberto Cantone, regista e studioso di cinema e di teatro, Nicolás Rivero, regista e docente teatrale, abilitato all’insegnamento della Tecnica Meisner (che si basa sul sistema Stanislavskij e sull’esperienza del Group Theatre), e dai registi cinematografici Máximo Huerta e Marco Bechis.

Il corso propone un articolato percorso didattico della durata di poco più di 2 mesi che intende fornire ai partecipanti gli strumenti necessari a garantire un qualificato inserimento professionale nel mercato del lavoro cinematografico, televisivo e degli altri media contemporanei. Le lezioni sono rivolte sia a esordienti sia ad attrici e attori con esperienza teatrale disponibili all’apprendimento teorico e pratico delle tecniche specifiche relative ai linguaggi dello schermo.

L’ACTORS LAB si dividerà in due sessioni di lavoro: la prima dal 19 febbraio al 18 marzo 2018 e la seconda dal 19 marzo al 30 aprile 2018. La terza e ultima fase prevede lo svolgimento del saggiofinale che consisterà nella produzione di un CORTOMETRAGGIO ORIGINALE con la supervisione di Marco Bechis (il regista di Garage Olimpo), la cui produzione avverrà al termine del ciclo didattico del corso.

È prevista inoltre la partecipazione, nel ruolo di docenti delle MASTERCLASS GRATUITE per gli allievi, il regista Luca Ribuoli, l’attore Francesco Scianna e l’attrice Aurora (Rori) Quattrocchi.

Per la fase di preselezione, ogni candidato dovrà inviare una richiesta all’indirizzo info@tmopalermo.it specificando nell’oggettonome e cognome\SCOLarea\ACTORS LAB.

La mail dovrà pervenire entro e non oltre il 4 febbraio 2018 per i richiedenti fuori sede così da ricevere l’esito della selezione entro l’11 febbraio 2018, mentre per i residenti in Sicilia l’11 febbraio 2018 e ricevere l’esito della selezione entro il 16 febbraio 2018.

Sulla base del materiale inviato saranno selezionati 20 partecipanti.

Gli interessati dovranno allegare un’auto intervista non più lunga di 3 minuti che racconterà il candidato e le motivazioni della candidatura, due foto (primo piano e figura intera) e un CV sintetico (in word).

Il TMO – Teatro Mediterraneo Occupato è situato in via Martin Luther King, 6, 90142 Palermo Padiglione 1, Fiera del Mediterraneo. L’ingresso è ubicato di fronte lo slargo per entrare in Favorita. Per ulteriori informazioni sul ciclo didattico e le modalità di svolgimento del corso, consultare il sito www.tmopalermo.it oppure chiamare nei seguenti orari: 9.00/13.00 – 16.00/20.00 al +39 3274932888.