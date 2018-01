Tornano ad aumentare i casi di Aids e sifilide in Sicilia, e in gran parte delle regioni italiane. Dopo alcuni anni di decremento, a partire dal 2012 la curva dei nuovi contagi è tornata ad essere in crescita.

Se ne parlerà venerdì 19 e sabato 20 gennaio all’Astoria Palace Hotel (via Montepellegrino 62 – Palermo) nel corso del congresso nazionale “Aggiornamenti in Papilloma virus umano e infezioni sessualmente trasmissibili” diretto da Tullio Prestileo, dirigente medico di Malattie infettive dell’ospedale Civico di Palermo, e da Giuseppe Scaglione, dirigente medico di Ostetricia e Ginecologia sempre al Civico.

Gli incontri si svolgeranno venerdì 19 dalle 9.15 alle 18 con una pausa per il pranzo e sabato 20 dalle 9 alle 12.

Si parlerà del nuovo vaccino per il papilloma virus disponibile da gennaio in Sicilia e dell’HIV: come si cura, come si previene (Condom, PreP, TASP) e saranno diffusi i dati relativi alla Sicilia e al resto d’Italia.