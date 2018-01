Il capo dello Stato ha voluto destinare al Teatro Libero di Palermo la medaglia di rappresentanza in occasione del Cinquantesimo anno di attività.

La medaglia d’oro coniata in bronzo riporta sul rovescio la dicitura “Al Teatro Libero di Palermo nel cinquantesimo anno di attività” e sul dritto l’Italia Turrita, tratta da un’antica moneta siracusana di epoca romana, ispirata all’opera del disegnatore Vittorio Grassi. Intorno a essa la scritta “Il Presidente della Repubblica Italiana” e in basso la firma in rilievo del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

La medaglia di Rappresentanza è un riconoscimento che il Presidente della Repubblica attribuisce discrezionalmente a iniziative ritenute di particolare interesse culturale, scientifico, artistico, sportivo o sociale.

«Sono felice del riconoscimento che il presidente della Repubblica ha voluto dare a Teatro Libero in occasione del compimento dei 50 anni di attività – commenta Luca Mazzone, direttore artistico del teatro e figlio di Beno Mazzone, fondatore di Libero nel 1968 – Un’attenzione importante che ripaga delle tante difficoltà vissute per la scelta di proporre un progetto artistico e culturale dalla forte identità fuori da logiche di appartenenza; spero che questo riconoscimento, che ci piacerebbe condividere con il pubblico, la città e gli artisti che hanno fatto la storia e che fanno il presente del nostro Teatro, possa essere una spinta per le altre istituzioni, della città e della ragione, affinché avviino, finalmente, una stagione di sostegno e cooperazione per far sì che l’esperienza unica del Libero di Palermo diventi patrimonio della Città di Palermo e della Regione Siciliana».