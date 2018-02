Gli agenti del nucleo antifrodi della Polizia Municipale, nel giro delle verifiche compiute con i tecnici dell’Amap, gestore del servizio idrico cittadino, hanno individuato sei allacci abusivi alla rete idrica pubblica.

In tutti i casi riscontrati, l’approvvigionamento furtivo avveniva con un tubo flessibile direttamente collegato alla rete idrica, bypassando il contatore per evitare il conteggio dei metri cubi di acqua consumati.

Due allacci abusivi sono stati accertati in due abitazioni di via Erice, dove sono stati denunciati M.C. di 53 anni e G. L.P. di 62 anni, mentre in via Castellana ed in via Gustavo Roccella, sono stati rispettivamente denunciati, E.N. di 63 anni e R.G. di 47 anni.

In via Vincenzo Littara, nel quartiere Noce, gli allacci abusivi conducevano a due appartamenti disabitati, per cui si è provveduto alla denuncia contro ignoti e sono in corso accertamenti per individuare i responsabili.

