Allarme bomba in centro a Palermo. Una valigia lasciata in strada in via Emerico Amari, davanti alla chiesa Valdese, ha fatto scattare le operazioni di disinnesco da parte dei carabinieri.

Alcuni passanti hanno lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri. La strada è stata chiusa al transito nel tratto compreso tra via Ruggero Settimo e via Roma. Traffico in tilt nella zona.

Nel punto in prossimità di via dello Spezio, dove è stata abbandonata la valigia, è stato vietato il transito anche ai pedoni.

A coordinare le operazioni, in attesa dell’intervento degli artificieri, sono stati i carabinieri, sul posto con numerose gazzelle. Si tratta dell’ennesimo allarme bomba a Palermo negli ultimi giorni.