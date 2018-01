Sorrisi ed allegria per i bambini dell’ospedale pediatrico Giovanni Di Cristina di Palermo.

Domattina alle ore 10 arrivano in corsia i Clown del Circo Lidia Togni presente in questo periodo in città.

Sarà una mattinata di spensieratezza per i bambini ricoverati.

Insieme ai Clown del circo, ci saranno il direttore del complesso circense Vinicio Togni e la Croce Rossa sezione Palermo.