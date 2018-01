Appassionati, neofiti o amanti della lingua spagnola all’appello. Mercoledì 7 febbraio, l’Instituto Cervantes di Palermo apre le porte della propria sede didattica in via Carducci, 2 per la “Giornata della lingua spagnola”. A fare gli onori di casa – sotto l’egida della Coordinadora académica y responsable del aula multimedia, Rosa María Pérez Bernal – ci saranno alcuni dei docenti madrelingua del centro di promozione della lingua e della cultura spagnola e latino-americana. A partire dalle 11 sarà possibile, quindi, confrontarsi con il pool di professori e provare a pronunciare le prime “palabras”.

Entrare nel mondo didattico dell’Instituto Cervantes non implica solo l’apprendimento della lingua, ma dà l’opportunità di conoscere e scoprire le diverse culture del mondo ispanofono. Ogni settimana gli studenti hanno la possibilità di partecipare a varie attività culturali inerenti la cultura spagnola e latino-americana. Inoltre, è possibile accedere alla biblioteca, che offre un’ampia selezione di letteratura spagnola e latino-americana, film, musica, riviste e giornali del mondo ispanofono.

Gli incontri – della durata di 45 minuti ciascuno – saranno alle 11, alle 17 e alle 18.

La partecipazione alla giornata non prevede alcun costo. E’ obbligatorio, per motivi organizzativi e per la disponibilità di posti limitata, prenotarsi mandando una mail alla casella acx1pal@cervantes.es oppure chiamando allo 091 8430481.

Ulteriori informazioni sul sito www.palermo.cervantes.es