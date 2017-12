Le attività in programma per fine anno alla Galleria d’Arte Moderna

sabato 30 dicembre

dalle 9.30 alle 13.00

Laboratorio per famiglie Forme…di città – dedicato alla mostra Henri Cartier-Bresson

Per scoprire in quante nazioni e in quante città Henri Cartier-Bresson ha scattato le sue foto. Osservando le opere in mostra, si individuano gli elementi urbani che, insieme a volti, corpi e sguardi, compongono le immagini di questo grande fotografo, tessendo trame narrative eleganti e articolate.

Individuati i segni distintivi di ogni città si riproducono con nastri adesivi colorati in un laboratorio creativo e sperimentale. Focalizzando sulla percezione degli spazi urbani, vicini e lontani, se ne riplasmano forme e cromie.

domenica 31 dicembre

Ore 11.00

Vsita di approfondimento La poetica dell’istante decisivo: alla scoperta di Henri Cartier-Bresson

Il percorso approfondisce – attraverso l’analisi delle opere in mostra – il fondamentale concetto del “momento decisivo” nella produzione di Henri Cartier-Bresson, associato non solo alle sue immagini, ma anche a uno specifico stile fotografico di cui divenne sinonimo. Ripercorrendo le principali tappe biografiche e fotografiche dell’indiscusso maestro della fotografia del Novecento si cercherà di cogliere, attraverso l’osservazione e alcune digressioni letterarie del celeberrimo Images à la sauvette, quel breve istante tra la sorpresa e lo scatto.