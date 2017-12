Non c’è ancora la griglia delle commissioni e ancor meno l’accordo sui nomi dei presidenti e quindi il Presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè, aperta la seduta e svolte le incombenze di rito si è visto costretto ad aggiornarla.

L’aula tornerà a riunirsi alle 15 con l’intenzione di proclamare la composizione delle commissioni che potranno insediarsi alle 16 e procedere all’elezione dei relativi presidenti al loro interno.

L’accordo sui nomi ancora non c’è ma sulla distribuzione delle presidenze fra le forze politiche sembra esserci almeno in parte. Le tre commissioni principali, ovvero Affari istituzionali, Bilancio e Sanità, andranno alla maggioranza che ne prenderà anche una di quelle considerate di ‘secondo livello’ a meno che non si veda costretta a cederla ai 5 stelle.

All’opposizione andranno una o due presidenze di commissione, una per i 5 stelle (in dubbio) e una per il Pd anche perchè i 5 stelle hanno avuto ampio spazio nell’ufficio di presidenza e dunque gli è stato chiesto un arretramento sulle presidenze delle commissioni. La maggioranza offre al Pd la presidenza della Commissione Territorio e Ambiente alla quale sarebbe voluto tornare il pentastellato Tizzino ma il Pd ha detto chiaramente che accetterà solo se ci sarà un contraccambio per i 5 stelle per educazione ed equilibrio istituzionale.

Il tema è che la maggioranza non vorrebbe cederne due. Forza Italia rivendica la commissone Affari istituzionali per Stefano Pellegrino e la Commissione Bilancio per Riccardo Savona ma gli alleati fanno notare che non è usuale che presidente della Bilancio e assessore all’economia siano rappresentanti della stessa forza politica, Forza Italia. ma gli azzurri ricordano che Gaetano Armao non è un assessore di Forza Italia anche se in questa quota è stato contato da alcuni pezzi della stessa maggioranza. C’è poi Giusy Savarino che vorrebbe propriio la presidenza della bilancio.

La commissione sanità potrebbe andare a Margherita la Rocca Ruvolo in quota Udc mentre Orazio Ragusa vorrebbe la Attività produttive ma non è facile che un terzo forzista ottenga un’altra commissione. E’ probabile che questa commissione venga offerta proprio alla Savarino per cedere sulla Bilancio.

Resta in piedi la commissione Ambiente e Territorio che potrebbe andare al renziano Luca Sammartino ma i 5 stelle resterebbero fuori. Insomma uno scacchiere dove è difficle far entrare tutte le pedine.

Intanto il Presidente dell’Ars approfitta del rinvio per andare a spegnere le candeline a casa visto che oggi ricorre il compleanno della figlia e senza troppi giri di parole lo ha comunicato in aula nel rinviare la seduta alle 15