“Il ministro Del Rio come ultimo atto di fine legislatura approva il Fondo Sviluppo e Coesione nel quale viene finanziato il secondo tratto dell’anello ferroviario Politeama-Malaspina-Notarbartolo.” – a dirlo è Dario Chinnici, capogruppo PD.

“Finalmente reperite le somme necessarie per completare interamente l’infrastruttura, pari a 100mln di euro, e darne certezza per il futuro.

Questo atto, assieme al finanziamento delle ulteriori tre linee tranviarie incluse nel Patto per Palermo, dimostra l’impegno del governo nazionale dedicato al potenziamento delle infrastrutture per trasporto pubblico.”

“Si tratta di una vera e propria “cura del ferro” necessaria allo sviluppo della nostra città.” – conclude Chinnici – ”

A questo punto è necessario che Rfi e Amministrazione Comunale accelerino sugli attuali lavori affinché possano essere terminati nel più breve tempo possibile e porre fine ai disagi che tanti stanno vivendo.”