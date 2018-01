Il nuovo consiglio direttivo dell’Automobile Club Palermo, ha confermato il presidente Angelo Pizzuto alla guida dell’ACI per il quadriennio 2018-2022.

Del nuovo consiglio fanno parte i due vice presidenti eletti Giosuè Rizzuto e Salvatore Ferrara, oltre ai consiglieri Totò Riolo e Angelo Capuana.

Durante la prossima seduta di consiglio direttivo, il presidente Pizzuto assegnerà le deleghe ai consiglieri per aree tematiche.

“Ringrazio i consiglieri per avere confermato la fiducia in un lavoro svolto per gli ultimi quattro anni con passione e dedizione – ha dichiarato il presidente Angelo Pizzuto a margine del consiglio – continueremo nel rilancio delle nostre attività per un Automobile Club più forte, al servizio dei soci, che possa incidere sui problemi degli automobilisti palermitani e soprattutto che possa continuare nel solco della grande tradizione sportiva che rappresenta con la Targa Florio ed altre competizioni sportive importanti e suggestive che portiamo avanti da tanti anni a beneficio dei nostri soci e di tutte gli appassionati che amano l’automobilismo”.