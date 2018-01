L’anno si apre come si è chiuso. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un principio di incendio in una sanitaria in via Castellana a Palermo.

Qualcuno ha lasciato davanti alla saracinesca un involucro è ha dato fuoco. I titolari al momento dell’apertura hanno dato l’allarme ai vigili del fuoco e alla polizia.

L’incendio è stato spento. Sono intervenute le volanti che hanno raccolto la denuncia della titolare. Si stanno cercando le immagini dei vari sistemi di videosorveglianza per stabilire chi ha dato fuoco alla saracinesca del negozio.

Al momento non si esclude nessuna pista.

Ieri ad inizio d’anno i titolari sulla pagina Facebook avevano scritto. “Tantissimi auguri a tutti a tutti coloro che ci vogliono bene e anche a chi non ci sopporta ve li faccio veramente con il cuore in mano vi auguro tanta anzi tantissima salute felicità e provvidenza auguri iiiiiì che quest’anno veramente faccia avverare sempre con l’aiuto del buon dio ciò che voi sperate e desiderate”.