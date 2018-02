Antonino Chiaramonte, 49 anni, imprenditore palermitano ed esperto di politiche sociali, è stato nominato da Saverio Romano responsabile per la Sicilia del Dipartimento Agricoltura e nuove metodologie per Nci.

‘In un comparto strategico per lo sviluppo della nostra Isola come quello dell’agricoltura- commenta Romano, vicepresidente di Noi con l’Italia nonché ex ministro delle Politiche Agricole – la competenza e l’impegno di Chiaramonte saranno utili al partito e al territorio. A lui il mio augurio di buon lavoro’. Chiaramonte si è specializzato negli anni nella promozione di nuove metodologie produttive in ambito agricolo, con particolare riferimento al biologico, alla coltivazione di canapa e a quella di grani antichi’.

‘’Ringrazio l’on Romano per la fiducia accordatami- commenta Antonino Chiaramonte – ben consapevole dell’importanza dell’incarico ricevuto e della necessità di avviare un dialogo con tutti gli attori principali del settore agricolo, per un suo sviluppo innovativo legato anche alla difesa del paesaggio e alla sicurezza dell’ambiente, oltre che alla promozione dei nostri prodotti di qualità ‘