S’intitola “Bella Voce” ed è la prima edizione di una rassegna canora aperta a tutti, dai giovani (16-29), agli under (30-49) sino agli over (oltre i 50). A pensare e proporre questa manifestazione è Roberto Superchi, da sempre appassionato di musica, che nel cuore del centro storico di Palermo ogni settimana segue e cura giovani talenti della musica.

Un percorso che ha portato a dare vita a “Y Cantor”, gruppo canoro nel quale chiunque può mettersi alla prova, imparando a impostare la propria voce, a usare il microfono e a divertirsi interpretando i brani. Anche se formato da cantanti non professionisti, ha già un curriculum di tutto rispetto, avendo portato in tanti luoghi della città, sempre per beneficenza, la propria passione per la musica.

“Bella Voce” è uno degli step successivi che darà modo di fare crescere “Y Cantor”, ma anche di programmare future iniziative.

Partecipare è gratuito. Basta chiamare entro il 31 gennaio al tel 091.7408307/10 o scrivere a rassegnabellavoce@libero.it. Intorno alla metà di febbraio, ogni martedì pomeriggio a Palazzo Palagonia, avverranno le audizioni e selezioni. La valutazione spetterà a una giuria composta da diversi personaggi del mondo dello spettacolo che dovranno decidere chi potrà partecipare alla serata che decreterà uno o più vincitori. In palio premi e riconoscimenti, ma soprattutto la possibilità di uscire dall’ombra e dimostrare che cantare è allegria, personalità, voglia di vivere e di esprimersi.