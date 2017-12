Dal 26 al 30 dicembre e dall’ 1 al 7 gennaio, dalle 19:00 alle 23:00 (ultimo ingresso h. 22.30), Amici dei Musei Siciliani organizza una straordinaria apertura in notturna della cupola del SS. Salvatore da dove oltre a potere godere di uno tra i più suggestivi scenari della città a 360°, si potrà vedere la magica installazione luminosa di Domenico Pellegrino.

Il 13 dicembre scorso è stata inaugurata, giorno che anticamente segnava il solstizio d’inverno, il giorno di Santa Lucia, santa siracusana protettrice della luce e del senso della vista. Il suo nome deriva dal latino LUX (luce) e il suoprincipale attributo iconografico è costituito da due occhi poggiati su un piatto: metafora della vittoria della luce interiore sul buio.

L’installazione vuole essere un omaggio alla santa e alla luce, alla loro bellezza e al loro profondo valore simbolico. Vuole anche porsi come un messaggio di speranza, di chiarore, in una notte che precede i giorni più brevi dell’anno, quelli del solstizio. Gli occhi della santa sono l’emblema della luce salvifica, dell’energia spirituale che brilla in ognuno di noi. Accendendosi la sera del 13 dicembre, l’installazione celebrerà la Santa in linea con altre città italiane e nazioni estere, prime fra tutte la Svezia, dove le celebrazioni tributate a Santa Lucia affondano le radici in un passato arcaico.

(tratto da un testo di Alba Romano Pace)

Il progetto, curato e organizzato dall’Associazione Amici dei Musei Siciliani, vedrà l’esposizione di una luminaria già presentata alla 4ª Biennale di scultura di salgemma di Petralia Soprana (2017) e di nuovi lavori appositamente ideati per il contesto monumentale della chiesa del SS. Salvatore.

Nato a Mazzarino (CL) nel 1974, Domenico Pellegrino ha frequentato l’Istituto d’arte e l’Accademia di Belle Arti di Palermo. Figlio d’arte, si è misurato fin dalla sua infanzia con pennelli, tele, acrilici ed argilla. Specializzatosi in pittura e scenografia, nel 2010 esordisce con la serie Supereroi. Ad essere privilegiate sono le tecniche artigianali della tradizione, spesso rivedute ed enfatizzate nella loro resa estetica. La sua personale ricerca artistica prosegue con la collezione LUMI, un in cui le antiche luminarie siciliane si ricompongono liberamente in nuove forme e ricami.

Esposizione: 13 dicembre 2017 – 7 gennaio 2018

Giorni di apertura della mostra: dal 26 al 30 dicembre, 31 dicembre chiuso e dall’ 1 al 7 gennaio, dalle h 19:00 alle 23:00 (ultimo ingresso h 22:30).

Costo ingresso €4