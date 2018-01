“Quest’anno, come mai si era verificato prima, i lavoratori dell’Area Socialmente Utile percepiranno quasi contestualmente le mensilità di gennaio e dicembre”.

Lo ha comunicato ufficialmente l’assessore regionale del Lavoro Mariella Ippolito, dopo aver ricevuto rassicurazioni sulle risorse economiche disponibili a copertura delle spettanze degli Asu. “Grazie ad una ricognizione chiesta dal dirigente generale Antonio Parrinello all’Inps – ha spiegato l’esponente del Governo Musumeci -, abbiamo reperito quei residui che ci consentiranno di esitare positivamente ed in tempi celeri le legittime aspettative di circa 5 mila unità che operano nei Comuni siciliani. Una boccata d’ossigeno che non è temerario definire provvidenziale in considerazione che, ad esempio, lo scorso anno, la stessa mensilità era stata liquidata solo dopo la Finanziaria, quasi in estate”.

“I diritti e le rivendicazioni dei precari – ha concluso l’assessore Ippolito – sono noti al Governo Regionale, che sta

adottando una condotta responsabile nei loro confronti”.