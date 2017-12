Ci sono mestieri che non moriranno mai. Che si tramandano da da padre in figlio e che si reggono su una tradizione e sull’abilità di maestri. Veri artisti di quell’artigianato che dura nonostante la tecnologia e il progresso.

Nonostante la nostra città si stia trasformando e stia lasciando spazio ai negozi in franchising, l’artigianato dei fratelli Vitrano con la loro bottega risulta l’emblema del lavoro manuale immortale.

Sono tornieri da generazioni. L’attività nasce con il nonno Giuseppe nel 1912 e continua l’opera il papà Gioacchino Vitrano venuto a mancare nel 2003.

La tradizione è proseguita con Giuseppe che ha preso le redini dell’azienda di famiglia e il fratello Guglielmo, realizzando e restaurando oggetti in legno e in doratura.

Nella bottega dei maestri Vitrano si modellano oggetti adoperando soltanto l’esperienza e il tornio. Dalle loro mani escono degli oggetti meravigliosi che vengono ancora richiesti da quanti amano e sanno apprezzare il lavoro artigianale che produce manufatti unici.

La bellezza di questa arte antica continua da decenni e fa sì che non si perda la magia della manualità in questa epoca in cui vige prevalentemente la tecnologia e la meccanicità di un aggeggio elettronico.

La bottega artigianale si trova in via Bara all’Olivella 42, ma è possibile visionare personalmente e comodamente da casa i prodotti in quanto vi è una pagina Facebook “Torneria Vitrano”.