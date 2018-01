Manifesta 12 Education Hub Terza settimana di laboratori. A gennaio ci sarà la terza e ultima settima di laboratori del progetto Manifesta 12 Education Hub.

Durante la prima settimana di dicembre l’architetto madrileno Carmelo Rodríguez di ENORME Studio e gli studenti dell’Università degli Studi di Palermo (Dipartimento di Architettura), e gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Palermo (Dipartimento di Grafica) hanno studiato attentamente il progetto curatoriale di Manifesta 12, Il Giardino Planetario. Coltivare la Coesistenza. Sotto il coordinamento delle professoresse Viviana Trapani e Cinzia Ferrara, gli studenti e l’architetto hanno discusso e progettato diverse soluzioni per trasformare gli esterni del vecchio bus dismesso in un modo che fosse coerente con il progetto curatoriale della biennale del 2018. Dal 9 al 12 gennaio 2018, gli studenti di Palermo e gli architetti di ENORME Studio costruiranno alcune delle strutture che permetteranno di utilizzare l’Education Hub come piattaforma creativa itinerante durante la biennale.

Education Hub è un progetto del Dipartimento Educazione di Manifesta 12, realizzato in collaborazione con l’Università e l’Accademia di Belle Arti di Palermo, e la società per il trasporto pubblico AMAT. Il progetto è promosso da DGAAP, Direzione Generale Arte e Architettura contemporanea del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Memorie in Rima Magione Community Project. Gennaio 2018 segna l’inizio di un nuovo progetto, Memorie in Rima – Magione Community Project , ideato dal Dipartimento Educazione di Manifesta 12 in collaborazione con il rapper palermitano e operatore sociale Christian Picciotto.

Il progetto mira a coinvolgere gli abitanti di Piazza Magione, nello storico quartiere Kalsa di Palermo, in un percorso di riapertura condivisa dei locali del Teatro Garibaldi, affinché ritorni a essere epicentro culturale e luogo di rappresentazione e memoria per le famiglie e i giovani del quartiere. A tale scopo, Memorie in Rima – Magione Community Project coinvolge direttamente due diversi gruppi: gli studenti della scuola Amari-Roncalli-Ferrara, e le famiglie che abitano nei dintorni di Piazza Magione. Gli studenti lavoreranno con Picciotto a un laboratorio musicale, come quello già realizzato da Picciotto stesso nell’ambito di un altro progetto di Manifesta 12, Schools in Tandem #DistanzaMentale. Questo laboratorio porterà alla formazione di una band di circa 10 componenti che lavoreranno insieme alla scrittura ed esecuzione di una nuova, esclusiva traccia musicale. Contestualmente, alle famiglie residenti nei dintorni di Piazza Magione verranno chieste lettere, fotografie, ephemera e tutto ciò che può aiutare a ricostruire la storia della piazza. A fine progetto, tutta la documentazione raccolta andrà a comporsi in una mostra che sarà inaugurata a maggio 2018 al Teatro Garibaldi. Durante il vernissage di tale mostra, gli studenti si esibiranno nell’esecuzione dal vivo della traccia da loro stessi creata.