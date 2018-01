In aumento le nuove assunzioni in Sicilia ma solo a termine. Secondo la rilevazione Inps sulle nuove assunzioni effettuate nel settore privato, esclusi domestici e lavoratori agricoli, da gennaio a novembre del 2017, l’Isola ha registrato +10,6%), ma i contratti a tempo indeterminato sono scesi di 5 mila unità (-5,1%) non tanto per effetto del taglio degli incentivi quanto per il massiccio ricorso al part-time.

Inoltre, scrive La Sicilia, l’abolizione dei voucher ha portato ad un boom di contratti a tempo determinato, ben 33mila in più, da 180.577 a 213.775, di cui un quarto è rappresentato da contratti in somministrazione e un buon 50% da contratti a chiamata. Gli apprendisti passano da 11.824 a 11.253, con 2.165 stabilizzazioni.