Un sacco natalizio ricco di regali per i piccoli pazienti dell’unità operativa di Oncoematologia pediatrica dell’azienda ospedaliera Civico di Palermo. Giocattoli acquistati grazie alle attività laboratori dell’atelier didattico per bambini allestito all’interno della Cittadella dell’artigianato in via Magliocco a Palermo, fiera natalizia firmata Confartigianato Sicilia.

Le attività di laboratorio continueranno fino al 7 gennaio, giorno di chiusura della manifestazione. Momenti di pittura, di disegno ma anche spazi al fianco di artigiani siciliani pronti a spiegare ai bimbi piccole e semplici tecniche del fatto a mano.

Le attività si svolgono all’interno del villaggio di Babbo Natale in compagnia dei folletti. I giocattoli per i bambini ricoverati saranno comprati grazie alle somme versate acquistando il ticket per il laboratorio. La donazione dà diritto anche a tutti i piccoli partecipanti a una foto ricordo con babbo Natale a all’estrazione finale di tre giocattoli.