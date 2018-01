Sono ancora in coda fuori dai cancelli della discarica di Bellolampo i mezzi della raccolta rifiuti del Comune di Bagheria.

A comunicarlo il primo cittadino di Bagheria, Patrizio Cinque, che, in solidarietà agli operatori in coda, si è recato sul posto anche per controllare di persona la situazione,

“Ci sono tre mezzi in fila, gli auto compattatori, per i rallentamenti dovuti alla code in discarica, hanno fatto avanti e indietro da Bagheria, rallentando anche la raccolta – dice il sindaco Cinque che si trova sul posto – Ci sono tre mezzi bagheresi in coda adesso, e circa una cinquantina di auto compattatori in totale in attesa di scaricare nella zona occupata da EcoAmbiente”.

L’amministrazione ribadisce quindi l’appello ai cittadini al continuare al meglio la raccolta differenziata, a non abbandonare sacchetti e rifiuti indifferenziati lungo le strade cittadine e ricorda che oggi, questa sera dopo le 19, dovrà essere esposto per la raccolta di domani, esclusivamente l’organico-umido-secco, null’altro.

Il blocco di due giorni nel conferimento in discarica, di cui abbiamo già detto in precedenti comunicati, ha infatti creato notevoli disagi non solo a Bagheria ma a circa 50 comuni.

La raccolta dovrebbe tornare a regime entro domani, verrà dunque raccolto l’organico e recuperata la frazione di indifferenziata ben conferita e non ancora raccolta a causa dei rallentamenti.

L’invito è sempre quello a differenziare tutto il possibile, meno si va in discarica per la frazione non ulteriormente differenziabile più si rispetta l’ambiente, si rende efficiente il servizio, si rende decorosa Bagheria.

E’ prevista infatti, per questo pomeriggio, una riunione dei sindaci dei Comuni coinvolti a San Giuseppe Jato, cui parteciperà anche il sindaco di Bagheria.

Si ricorda ancora che per i commercianti è attivo il nuovo servizio aggiuntivo di conferimento presso il CCR, servizio disponibile per le attività commerciali che, oltre al servizio porta a porta, avranno anche la possibilità di conferire la loro frazione differenziata presso il centro comunale di raccolta.