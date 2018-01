Emergono nuovi dettagli riguardo al colpo ai danni di un autotrasportatore a Palermo avvenuto nella giornata di venerdì in Via Messina Marine.

In quattro hanno fermato un autotrasportatore non lontano dall’ospedale Buccheri La Ferla. L’uomo era partito da Carda quando i quattro lo hanno affiancato a bordo di scooter e auto. Armati di pistola lo hanno fatto scendere in un posto sicuro dove effettuare il trasbordo della merce il cui valore ammonterebbe a circa 3 mila euro. Una volta finita la rapina il furgone è stato abbandonato nella zona di Falsomiele.

L’autotrasportatore è stato abbandonato dopo un breve giro in città. Poco dopo ha lanciato l’allarme. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile. Gli inquirenti indagano sull’episodio. Si nutrono dubbi per via dell’esiguità del bottino rispetto alle modalità in cui si sarebbe svolta la rapina.

E’ la stessa modalità con la quale è stato rapinato a fine anno un autotrasportato che doveva consegnare del pesce ad una ditta di Mazara del Vallo. Allora il bottino fu di 110 mila euro.

Il carico era composto da gamberoni e polipi ed era probabilmente destinato al mercato natalizio di Palermo. L’autista fu rilasciato nella zona di brancaccio.