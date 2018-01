I carabinieri hanno arrestato Daniele Moschetto, 25 anni accusato di rapina in concorso. Moschetto, nato a Ferrara, ma residente a Palermo in corso Vittorio Emanuele insieme a due complici aveva rapinato un giovane.

Lo avevano fermato con la scusa di chiedere una sigaretta poi gli avevano sferrato un pugno al petto, lo hanno fatto finire a terra, portandogli via il cellulare.

I carabinieri del Radiomobile hanno visto i due che si inseguivano e hanno bloccato il rapinatore che è stato portato in carcere al Pagliarelli in attesa della convalida. Sono in corso indagini per risalire ai complici.