“Stamattina l’amministrazione ha effettuato il prelievo dal fondo di riserva delle 160.000€ necessarie per effettuare i carotaggi nel parco Cassarà. L’assessore Marino ha mantenuto l’impegno preso durante la riunione al parco convocata dalla Quarta circoscrizione e successiva all’ispezione dei luoghi e all’interrogazione del movimento dei Coraggiosi”.

lo dice il leader del movimento Fabrizio Ferrandelli che continua “Spingeremo adesso affinché entro i primi giorni di gennnaio venga pubblicata la gara per l’affidamento dei lavori di analisi del sottosuolo. Solo a conclusione delle analisi, infatti, sapremo se il parco potrà essere consegnato alla città in tempi brevi o se, in caso di inquinamento del sottosuolo, necessiterà un’operazione imponente di bonifica. Di certo tutto il tempo perso negli anni passati e fino ad oggi non ha giovato. Oggi, però, si è scritta una pagina di buona politica in cui un’opposizione costruttiva e attenta, da un lato, e una parte dell’amministrazione seria, dall’altro, hanno compiuto un primo passo. Restiamo vigili ed attenti”.