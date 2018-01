Dopo il grande risultato di Bologna, AndrosBasket cerca di confermarsi, ospitando le Tigers Rosa Forlì nel primo match del girone di ritorno, alle 16.30 al PalaMangano.

Ambizioni diverse per le due squadre sul parquet: mentre AndrosBasket ha ripreso la corsa verso la testa della classifica (ora lontana quattro punti), Forlì si ritrova invischiata in piena lotta Playout. Un piazzamento che non spaventa le Tigers Rosa, consce già da inizio stagione di dover lottare con le unghia e con i denti la permanenza della categoria: la squadra di coach Castelli è molto giovane e lavora per il futuro, con più prospetti (Missanelli, Gramaccioni, Pieraccini per dirne alcune) interessanti in organico. La scorsa settimana, per le giovani Tigers, una gran soddisfazione: la vittoria 72-64 contro Alghero, in un delicato scontro diretto.

AndrosBasket si prepara al match contro le romagnole con grandissima serenità dopo i recenti buoni risultati: il calendario parla di tre match (Forlì, Faenza, Umbertide) ognuno con le sue insidie, prima dello scontro ad Empoli contro USE Rosa. Ogni partita andrà affrontata con concentrazione, per evitare di sprecare punti preziosi (cosa che non è mai successa nel girone d’andata e ha fatto le fortune di Palermo). In settimana, il presidente Adolfo Allegra ha tracciato con decisione la strada, facendo il punto sulla stagione: “A Bologna grande vittoria, grande soddisfazione, grande determinazione da parte della squadra. – ha detto – Ė stato il coronamento di un girone d’andata bellissimo, che c’ha dato tante soddisfazioni: siamo arrivati terzi e rispetto alle previsioni formulate a inizio stagione stiamo volando. Teniamo i piedi per terra, non pensiamo di fare il salto di categoria già quest’anno però cercheremo di vincere più partite possibili nel girone di ritorno, d’arrivare ai Playoff in posizione di privilegio e di divertirci. Siamo anche in Coppa Italia, ce la giocheremo, sognare non costa nulla”.

Palla a due alle ore 16.30, arbitri dell’incontro le milanesi Lucia Giovanna Barbagallo e Francesca Finazzi. La partita andrà in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale AndrosBasket Palermo.