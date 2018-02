AndrosBasket, vietato abbassare la concentrazione: al PalaMangano sabato alle 15.30 arriva la blasonata Pallacanestro Femminile Umbertide, nella diciottesima giornata del campionato di A2 di basket femminile, girone Sud.

La formazione umbra, dopo un’estate in cui ha maturato la scelta progettuale di ripartire dall’A2, ha vissuto fino a questo momento un campionato di transizione. Lavoro difficile per coach Contu che ha dovuto fare i conti con qualche infortunio, col cambio di straniera (da Iiskola a Mandic) e un po’ di sfortuna: va detto però che Mandic ha fatto molto bene a rimbalzo nelle prime due uscite, Landi si è rivelata una sicurezza, Giudice e Meschi portano punti alla causa. Squadra da rispettare, reduce da due vittorie (Cagliari e Roma) e che pare ormai in posizione di classifica tranquilla.

Insomma, AndrosBasket non può permettersi involuzioni o prestazioni incolori: contro Faenza è arrivato un bel successo (58-66), il quinto di fila, e vincendo contro Umbertide la formazione di coach Coppa potrebbe cominciare su una nota positiva un mese cruciale. La sfida con le umbre, poi il big match di sabato 10 a Empoli, la partita interna contro Alghero del 17 e infine la Coppa Italia (23-25 febbraio) sono gli appuntamenti in agenda. Non è stata una settimana facile per le palermitane, tra piccoli acciacchi e virus influenzali il gruppo praticamente non ha mai potuto svolgere allenamento al completo ed è stato richiesto a ogni componente uno sforzo extra per riuscire a preparare in condizioni adeguate la partita. Dalla sua, Palermo ha il precedente dell’andata, 53-69 sul difficile campo umbro, grazie a un’ottima seconda parte di gara.

Palla a due alle ore 15.30, arbitri dell’incontro i romani Mauro Davide Barbieri e Stefano Barilani. La partita andrà in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale AndrosBasket Palermo.