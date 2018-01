Trasferta insidiosa in vista per AndrosBasket, che al PalaBubani fa visita a Faenza nel match della diciassettesima giornata di A2, sabato alle 15.30.

Partita che può nascondere diverse insidie quella contro le romagnole: Faenza ha fatto soffrire formazioni molto quotate, è all’ottavo posto in classifica e in casa potrebbe mettere una marcia in più. Tanto che al Bubani quest’anno sono passate solo formazioni di alto livello come La Spezia, Bologna ed Empoli. Squadra predicata sul talento dell’esperta Simona Ballardini (giocatrice di livello internazionale), che gestisce anche gli aspetti tattici dalla panchina, la formazione romagnola può contare anche sulla pericolosità di esterne come Schwienbacher, Franceschelli, Minichino e sul lavoro sotto le plance di Morsiani e Soglia, una delle migliori classe 2000 del campionato.

AndrosBasket in settimana ha un po’ lavorato a singhiozzo, complice qualche acciacco, ma arriva alla partita contro Faenza reduce da una buona striscia di quattro vittorie di fila. Il precedente dell’andata, un successo 75-59 senza mai troppi patemi, autorizza un cauto ottimismo per la squadra palermitana. Morale alto e organico che si presenta al completo, col recupero a pieno regime di Casiglia, assente nel match contro Forlì. Da mantenere il terzo posto in classifica, con un occhio alle prime due posizioni per provare a scalare la graduatoria.

Palla a due alle ore 15.30, duo bolognese per arbitrare l’incontro, composto da Maria Cristina Culmone e Marco Albertazzi. Grazie alla collaborazione con la testata online 0766 News la partita sarà visibile su Facebook in diretta streaming quarto per quarto: per maggiori informazioni visitate la pagina 0766News-TripTv e la pagina ufficiale Facebook AndrosBasket Palermo.