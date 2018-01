Trasferta tosta per l’AndrosBasket che chiude il girone d’andata a Bologna, campo ostico per chiunque, contro il Progresso campione uscente della Serie A2 ( , ore 16).

La sfida mette in palio il terzo posto al termine del girone d’andata, con le emiliane attualmente avanti di due punti rispetto alla formazione palermitana. Bologna è una squadra molto intensa, con un gruppo solido che sta sopperendo anche a episodi sfortunati come l’infortunio che ha terminato la stagione di Tava: rimangono comunque tante individualità di rilievo come Nannucci, Meroni e la play D’Alie, formidabile anche da realizzatrice. Gioca nel Progresso anche l’italiana MVP uscente dell’ultima stagione, Tassinari: una pagina bella del nostro basket, una giocatrice in grado di rialzarsi con tempra da più infortuni gravi, grazie anche a Bologna, che ha sempre creduto e investito su di lei.

La sfida tra Bologna e Palermo è ormai un grande classico della pallacanestro femminile di A2, e non solo, degli ultimi anni: le due società si conoscono molto bene, tra loro vige grande rispetto e stima. AndrosBasket cercherà di ribaltare i precedenti che vedono Bologna in vantaggio 5-3 negli ultimi quattro anni (tre successi emiliani di fila) e 4-0 al CRB Club, campo di Bologna inviolato in questa stagione. Palermitane che si presenteranno in trasferta con la sola defezione di Casiglia, tra le convocate ma a riposo per problemi muscolari. Per il resto grandi motivazioni e tanta voglia di cercare il colpaccio, consapevoli che servirà una grande prestazione.

Palla a due alle ore 16, arbitri dell’incontro Paolo Sordi di Casalmorano (CR) e Matteo Colombo di Cantù. AndrosBasket in queste ore sta cercando, con l’auspicabile collaborazione di Bologna, di assicurare uno streaming Facebook per tutti gli appassionati: attualmente non ci sono sostanziali indicazioni, sui social ufficiali della società forniremo tutte le informazioni qualora si realizzi la possibilità di seguire il match.