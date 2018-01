Una protesta in segno di solidarietà a favore degli ultimi, dimenticati dalla società e che muoiono per strada, come il clochard deceduto pochi giorni fa a Palermo, città dove l’emergenza senzatetto è ormai una drammatica realtà.

Per questo, il missionario laico Biagio Conte ha deciso di dormire sotto i portici delle Poste centrali di via Roma a Palermo. Un segnale contro l’indifferenza diffusa.

“L’appello di Biagio Conte richiama le Istituzioni alle proprie responsabilità. Come dice l’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, dobbiamo cominciare dagli ultimi, dalle periferie. Nei prossimi giorni incontrerò il missionario per esprimere la vicinanza del governo regionale e concordare possibili e concrete iniziative a sostegno del proprio impegno sociale”.

Lo afferma, in una nota, il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.