Fino al termine della stagione i biglietti per assistere alle partite interne del Palermo nello stadio “Renzo Barbera” saranno ridotti a due euro per le curve e 5 euro per la Tribuna Montepellegrino.

Lo ha annunciato il patron della società Maurizio Zamparini, in una lettera aperta inviata ai “cari tifosi rosanero” attraverso il sito del Palermo calcio. “C’è una data – scrive Zamparini – che non dimenticherò mai: sabato 29 maggio 2004. Il “Renzo Barbera” stracolmo già nel pomeriggio, i fuochi d’artificio ad illuminare il cielo nei minuti finali della partita e l’incredibile boato liberatorio al triplice fischio per celebrare il ritorno in serie A dopo 32 anni della città di Palermo e della sua gente. Ricordi indelebili per me e per tutti voi che amate i colori rosanero. Emozioni incredibili che non possono e non devono appartenere soltanto al passato”.

Lo meritate voi e lo merita la squadra che ogni settimana scende in campo con l’obiettivo di onorare la maglia e vincere il campionato per tornare immediatamente in serie A. Zamparini spiega che “vedere oggi gli spalti semivuoti mi addolora ed il mio pensiero è rivolto non solo a chi diserta lo stadio perché ancora deluso dalla retrocessione in serie B ma anche alle famiglie che faticano ad arrivare alla fine del mese ed ai giovani palermitani senza un lavoro che sono costretti a rinunciare ad una spesa extra come i soldi per andare allo stadio”. Di qui la decisione di ridurre i prezzi d’ingresso e di premiare gli abbonati con uno sconto del 50% sulle tariffe della prossima stagione per il rinnovo della tessera. “Il ‘Renzo Barbera’ – conclude – deve tornare ad essere una bolgia come in quel Palermo-Triestina, un tripudio di trentamila sciarpe e bandiere rosanero”.