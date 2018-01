Ha la prognosi riservata il bimbo di sette anni che ieri pomeriggio è rimasto ustionato al volto e alle mani da una scarica elettrica in via Gaspare Palermo. Si trova in terapia intensiva del centro ustioni dell’ospedale Civico di Palermo.

“Ha ustioni al volto e alle mani – dice il direttore sanitario dell’ospedale Giorgio Trizzino – Ha fatto già una batteria di esami di cui si aspetta l’esito. Le ustioni sono “profonde” e vanno controllate con molta cautela. La prognosi è riservata”.

Il piccolo, secondo una prima ricostruzione per gioco avrebbe aperto una cassetta dell’Enel e giocando con un pezzo di legno è rimasto folgorato. Da accertare se la cassetta fosse stata manomessa per allacciarsi abusivamente alla corrente elettrica.