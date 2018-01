Si parla spesso di malasanità, ma spesso ci sono iniziative, interventi preziosi e insperati che passano sotto traccia, ma che salvano vite di piccoli pazienti.

E’ la storia di un bimbo palermitano che non risponde alle cure che vengono somministrate al Bambin Gesù di Roma e ha bisogno di un ricovero d’urgenza all’estero per la precisione a Zurigo.

La dottoressa Ilde Vulpetti, direttrice dell’area operativa del reparto di Oncologia pediatrica dell’Ospedale Civico di Palermo, ha inviato una lettera a Loredana Novelli, presidente dell’associazione Siciliae Mundi.

Serve l’autorizzazione della Regione per le cure fuori dalla Sicilia, unica speranza per il bimbo di sopravvivere. Ma questo deve avvenire presto, il più presto possibile.

Da questo momento scatta l’intervento solidale di Siciliae Mundi e di Loredana Novelli che, in nome e per conto della famiglia del piccolo paziente che si trova a Roma assieme al piccolo, contatta l’Assessorato alla Salute.

“A volte i miracoli accadono – spiega Novelli – o forse non sono miracoli ma soltanto atti dovuti di buona volontà. Certo è che in meno di 24 ore è stato possibile ottenere l’autorizzazione alle cure con il trasporto a Zurigo per questo piccolo angelo. Hanno capito subito la gravità della situazione e bisogna dare atto a tutti i sanitari della commissione e a tutta la burocrazia che nemmeno un minuto di tempo è stato sprecato”.

“La commissione si è riunita nel pomeriggio – continua Loredana Novelli – danno esito positivo invia all’Asp di Trapani e consegnano la fotocopia personalmente a me per farla arrivare subito in mano dei genitori.

Il piccolo partirà verso Zurigo forse la sua ultima speranza. A volte i miracoli accadono o forse non sono miracoli ma soltanto atti dovuti di buona volontà.

Questo è accaduto a Palermo all’assessorato salute dove in sole 24 ore è stato possibile ottenere l’autorizzazione alle cure con il trasporto per un piccolo angelo che malato di leucemia necessità di cure specifiche”. Un piccolo grande miracolo per il piccolo paziente si è ottenuto.