I carabinieri a Castelbuono hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti, Giuseppe Biundo, di 53 anni. L’uomo è stato trovato in possesso di 7 dosi di cocaina dal peso complessivo di 5,60 grammi e di 3 bilancini di precisione. L’arrestato è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. A seguito del quale il Biundo ha patteggiato ed è stato perciò condannato ad un anno di reclusione con pena sospesa, 1.000 euro di multa e 60 giorni di lavori socialmente utili presso il Comune di Castelbuono.

A Cefalù i Carabinieri hanno arrestato empre per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, B.A.G., 19 anni, ed un sedicenne.

I due giovani sono stai trovati in possesso di un panetto di hashish dal peso complessivo di 100 grammi. Il B.A.G. ha inoltre ammesso di aver ingerito un involucro di crack, per tale ragione è stato ricoverato in via d’urgenza per rischio overdose. Fortunatamente i medici della struttura sanitaria dove è stato ricoverato sono riusciti a recuperare l’involucro di crack dal peso complessivo di circa 2 grammi. Il giovane è tuttora ricoverato presso la struttura sanitaria; mentre il minore è stato accompagnato presso il Centro Prima Accoglienza “Malaspina” di Palermo.

Nel corso della stessa operazione i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà:

– per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, C. T. g., 43 anni e C. i., 19 anni, i due sono stati trovati in possesso di circa 1,6 grammi di cocaina e 1,4 grammi di eroina

– per il reato di ricettazione, V. m., di 34 anni, poiché trovata in possesso di un telefono cellulare rubato

– per guida in stato di ebbrezza, T.r., di 39 anni.

Nel corso del medesimo servizio sono stati segnalati alla competente Prefettura 8 persone in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti.

Complessivamente sono stati sottoposti a controllo 91 persone, 83 veicoli ed elevate sanzioni per violazioni del codice della strada per un ammontare pari ad 3.550,00 euro