I Carabinieri della Compagnia di Monreale hanno arrestato con l’accusa di spaccio di sostanza stupefacente R.I. 30 anni palermitano.

I militari dell’Arma hanno notato il giovane, già arrestato circa un anno prima per lo stesso delitto, in via Pelligra estrarre qualcosa dal borsello e cederla ad un altro giovane dietro la consegna di contanti.

Appena avvenuto lo scambio i Carabinieri sono intervenuti bloccano i due. Il controllo ha consentito di rinvenire nel marsupio del pusher la somma di 134 euro in banconote di vario taglio e 2 dosi di hashish, mentre nella tasca del soggetto che gli si era avvicinato è stata trovata una dose della medesima sostanza.

R.I., su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Il Giudice del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria mentre l’assuntore è stato segnalato alla prefettura.