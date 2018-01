Numero boom di richieste per il Reddito di Inclusione anche a Palermo. “E’ un assedio in piena regola. Qui non siamo in Trentino o in Puglia, dove non è stata presentata neanche una istanza. Qui per presentare l’istanza e avere riscontri bisogna aspettare maggio. Città come Torino, Milano, Bari, Napoli e Messina hanno attivato procedure aggiuntive per sfoltire le liste, sfruttando le risorse al riguardo destinate.

Tali lungaggini rischierebbero di danneggiare possibili beneficiari”. A dirlo il consigliere comunale di Sinistra Comune Marcello Susinno.

“Le numerose istanze presentate, inoltre – continua Susinno – dimostrano che tanti nuclei familiari vivono purtroppo con reddito annuale al di sotto della soglia di povertà. Tra i soggetti beneficiari, infine, potrebbero rientrare anche i senza dimora”.