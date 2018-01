“Caro Davide, non sono giustizialista, sei tu leggerino ed imprudente. Tant’è che sono disposto a cambiare idea su Navarra, quando il rettore aiuterà il popolo siciliano a capire le malefatte della mafia, come faceva Peppino Impastato”. Lo dice l’ex presidente della Regione siciliana Rosario Crocetta “replicando così a un impacciato Faraone che non sa come difendere le sue scelte sulle liste Pd e che mi accusa classicamente di giustizialismo”.

“Navarra, invece, di minacciare querele – aggiunge Crocetta -, organizzi una bella conferenza stampa, durante la quale ci potrà dire tutto quello che è a sua conoscenza sugli ignobili delitti e comportamenti dei suoi parenti. Non è un problema di giustizialismo, ma necessita di conoscere la verità. Quella verità che non si riesce mai a sapere”.