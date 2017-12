Un foglio bianco con una croce e la scritta “I consiglieri uguali” e tre bossoli di una pistola scacciacani. E’ il contenuto di una busta indirizzata al sindaco di Avola, Luca Cannata. Immediate sono scattate le indagini degli agenti del commissariato. “Non ci lasciamo intimidire – ha detto il sindaco Cannata – Vado avanti per la mia strada con la politica del fare”. Per il sindaco è la quarta minaccia di questo tipo, ma la prima che contenga anche proiettili. Secondo gli investigatori l’autore di questa lettera potrebbe essere lo stesso delle altre. Il prefetto Giuseppe Castaldo ha chiamato Cannata assicurandogli l’impegno della Prefettura.

“Io sono un rappresentante delle istituzioni e della legalità – ha continuanto Cannata – non mi faccio spaventare da questo gesto e continuerò a lavorare come ho fatto in questi anni. La mia politica del Fare ha portato grandi successi per il territorio e continueremo senza farci intimorire da nessuno”.

E solidarietà arriva da tutti gli assessori forzisti della giunta regionale“Esprimiamo piena solidarietà al sindaco di Avola, Luca Cannata, oggetto di spregevoli minacce. Certi che l’azione amministrativa ispirata alla legalità come principio indiscutibile, portata avanti dal primo cittadino Cannata, non verrà mai meno, auspichiamo che gli inquirenti facciano piena luce sui gravissimi fatti”, dicono Edy Bandiera, Marco Falcone e Bernardette Grasso.