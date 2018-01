C’è un maniaco a Palermo che prende di mira le ragazzine e cerca di palpeggiarle. Era successo in via Adolfo Holm. questo pomeriggio la stessa scena si è ripetuta in via Fichidindia.

L’uomo sui 35 anni prima ha seguito, poi le si è avvicinato e si è abbassato i pantaloni mostrandole le parti intime.

La vittima una tredicenne che ha cercato di fuggire ed è riuscita a scappare alle grinfie del maniaco perchè è arrivata a casa.

La ragazzina ha raccontato agli agenti di polizia che mentre stava tornando a casa a piedi si è resa contro di essere seguita.

Girandosi si è accorta che un uomo la guardava insistentemente e l’insultava. A quel punto ha accelerato il passo, ma il molestatore l’avrebbe raggiunta e si sarebbe denudato. Il tutto nei pressi di una scuola.

La tredicenne, presa dalla paura, ha iniziato a urlare e correndo è riuscita a raggiungere casa seminando l’aggressore, un uomo dall’apparente età di 35 anni vestito con abiti sportivi.

Solo giunta nel suo appartamento, ancora sotto choc, ha allertato la polizia. Che ha fatto partire le ricerche in tutta la zona.

Appena quattro giorni fa, alla Noce, una ragazza che stava camminando sul marciapiedi di via Adolfo Holm è stata palpeggiata mentre era chinata a sistemare il proprio zainetto.