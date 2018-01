Vittoria in casa per il Palermo capolista che batte 2-0 il Brescia. Passa subito la squadra rosanero, con un doppio colpo di testa di Chochev al 3′ e pallone che termina in rete.

Il primo tempo prosegue senza grandi emozioni, con gli ospiti che pensano più a coprirsi che ad attaccare. Il Palermo non trova spazi. Nella ripresa gli uomini di Tedino sfiorano il raddoppio con una doppia occasione: prima Minelli salva sulla deviazione di Curcio, poi è miracoloso sul destro violento di Struna.

Il Palermo preme sull’acceleratore e va vicino al gol al 21′ con Chochev, servito al centro dell’area da Trajkovski. Il centrocampista manda però alto. Altro pericolo per Minelli due minuti più tardi, quando la deviazione di Gastaldello per poco non lo sorprende. Arriva al 28′ la prima occasione per il Brescia nel secondo tempo con Caracciolo da due passi. Bravo Posavec a deviare in corner. Il 2-0 arriva nel recupero, al 48′, con un gran tiro da fuori di Gnahorè.