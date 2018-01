Il Palermo ha acquistato dal Venezia l’attaccane Stefano Moreo, classe 1993, che si trasferisce in rosanero con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

“È una soddisfazione immensa per me – dice Moreo – arrivare in un club di questo livello. Voglio ripagare la fiducia che il Palermo ha avuto nei miei confronti e dimostrare che posso fare bene con questa maglia. Ringrazio il patron Maurizio Zamparini e il direttore sportivo Fabio Lupo, ma dico grazie anche al responsabile dell’area tecnica del Venezia, Leandro Rinaudo, che mi ha voluto e lanciato: è grazie a lui e a mister Inzaghi che sto avendo questa opportunità. Un pensiero lo dedico anche alla mia famiglia e alla mia fidanzata che sono sempre vicini a me”. Il nuovo attaccante rosanero indosserà la maglia numero”.