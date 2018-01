Un camionista che trasportava mangimi è stato travolto dallo stesso mezzo che tentava di fermare. G.M., 50 anni di Castellana Sicula, autista della ditta di mangimi, Bioroman, si trovava nelle campagne di Gangi (Pa), per rifornite le aziende agricole.

In contrada Re Giovanni, per cause da accertare, ha fermato il mezzo ed è sceso. Il mezzo ha iniziato a muoversi ed ha travolto l’operaio.

Il camion ha poi finito la sua corsa in una scarpata. L’incidente è accaduto in aperta campagna. A chiamare i soccorsi è stato un altro contadino che ha visto l’uomo per terra che si lamentava.

Oltre all’ambulanza è arrivato l’elisoccorso che ha trasportato il ferito in gravissime condizioni all’ospedale Civico di Palermo. Le indagini sono condotte dai carabinieri.