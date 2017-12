E sono cinque. Dopo Ustica, Monreale, Torretta e Isola delle Femmine, arriva anche l’inno ufficiale di Capaci. Ed oggi più che mai Teresa Nicoletti si può veramente fregiare del titolo di “compositrice di inni”.

Anche la cittadina poco lontana da Palermo – tristemente famosa per la strage in cui persero la vita il giudice Falcone, la moglie Francesca Morvillo e la scorta – ha infatti deciso di commissionare alla compositrice palermitana un inno da presentare nelle occasioni ufficiali. E Teresa Nicoletti ha preso spunto dalla storia di Capaci, dal suo essere una cittadina fattiva e piena di inventiva, colma di personalità e terra da cui in tanti sono partiti alla ricerca di lavoro: un paese che quest’anno celebra il 500° anniversario dalla sua fondazione, visto che nacque il 18 marzo 1517 (come si scopre da una Licentia Populandi conservata negli archivi).

L’inno “Terra di Capaci”, musica originale su testo della poetessa Giuseppa Angela Onorato, sarà presentato nella Chiesa Madre di Capaci, in piazza Matrice, oggi alle 19 durante una cerimonia solenne in cui verrà conferita alla compositrice, la cittadinanza onoraria di Capaci, dalle mani del sindaco Sebastiano Napoli. Sarà la stessa Teresa Nicoletti ad eseguire l’inno, in prima mondiale, accompagnata dal pianista Vito Mandina e dal trombettista Roberto Crivello. Quindi, a fine cerimonia, sarà eseguito dalla banda musicale “Santa Cecilia” di Capaci, diretta da Giovanni Calderone, dopo l’inno nazionale. Presenta Maurizio Midulla.

Teresa Nicoletti è l’unica ad aver già composto quattro inni ufficiali istituzionali di Comuni e il primo inno di un’isola italiana – Ustica, Monreale, Torretta ed oggi Isola delle Femmine -, brani per orchestra, da camera, strumentali e vocali, arie sacre e romanze. Sue composizioni sono state trasmesse dalla RAI e da radio e televisioni di Stato estere. E’ medico specialista in Audiologia, ha pubblicato lavori su riviste scientifiche sulle patologie del cantante lirico, in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo. E’ stata invitata dalla direzione del Conservatorio “Cajkovskij” di Mosca a tenere una masterclass sull’apparato uditivo e sull’impostazione della voce cantata. E’ stata insignita nel 2011 dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana e nel 2016 in quella di Ufficiale. Le sono state conferite cinque cittadinanze onorarie, onorificenze internazionali, benemerenze civiche, e la Chiave della Città di LODAI, nel New Jersey. Ha vinto quest’anno la seconda edizione del “Premio Internazionale Alessandro Scarlatti” per la composizione musicale, al Conservatorio di Musica di Stato “Vincenzo Bellini” di Palermo.