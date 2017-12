Venti e più oggetti vietati in piazza per il primo dell’anno, spettacolo gratuito ma solo per pochi eletti e controlli straordinari per motivi di sicurezza.

Sarà un capodanno per pochi e letteralmente blindato quello di piazza a Palermo. Tantissime le restrizioni ma su tutte arriva la novità: solo in 7500 potranno accedere a Piazza Politeama per assistere allo spettacolo gratuito di Edoardo Bennato offerto dal Comune. La piazza Ruggero Settimo (questo il vero nome del Politeama) sarà recintata e agli ingressi saranno posti metaldetector. Raggiunto il numero di 7500 non entrerà più nessuno.

I fortunati che arriveanno presto e potranno accedere, però, avranno difficoltà anche a brindare e a scattarsi un selfie per effetto delle tante restrizioni che vanno dal divieto di portare bottiglie in vetro e qualsiasi bevanda alcolica a quello di giungere sul posto con bastoni da selfie che potrebbe essere usati in modo improprio e comunque diventare pericolosi.

Ecco la lista dei venti divieti di capodanno distribuita dalla polizia di Palermo:

vietato introdurre valigie e trolley; bombolette spray di qualsiasi genere; trombette da stadio; armi, materiale esplosivo, artifizi pirotecnici, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, coltelli o altri oggetti da punta o taglio; catene; bevande alcooliche di qualsiasi gradazione; sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile; bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro, borracce dl metallo; bastoni per selfie e treppiedi; aste e ombrelli muniti di punta; strumenti musicali; penne e puntatori laser; droni o aeroplani telecomandati; biciclette, skateboard, pattini e overboard; tende e sacchi a pelo.

Neanche a dirlo sarà vietato introdurre qualsiasi oggetto che le forze dell’ordine valuteranno ‘atto a offendere’ e sarà vietato l’ingresso a persona visibiulmente ubriache o sotto l’effetto di stupefacenti. Ma i divieti riguardano anche alcuni comportamenti; sarà vietato: esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri spettatori o che interferisca con la segnaletica di emergenza o che, comunque, sia di ostacolo alle vie di fuga verso le uscite; stazionare su percorsi di accesso e di esodo e su ogni altra via di fuga.

Leggi qui tutte le vie di accesso e di deflusso e le altre disposizioni

Misure di sicurezza decisamente straordinarie e c’è da attendersi tensione agli ingressi della piazza se ben conosciamo i palermitani