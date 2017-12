La Polizia Municipale informa che nell’ambito dei festeggiamenti di fine anno che si svolgeranno in piazza Castelnuovo. sono previste alcune limitazioni alla circolazione veicolare.

Venerdi 29 dicembre dalle 17 in via E. Amari ed in via Turati vigeranno la chiusura al transito veicolare ed i divieti di sosta per consentire la posa delle strutture e lo stazionamento dei veicoli di supporto all’evento.

Domenica 31 dicembre, dalle ore 8 via della Libertà, carreggiata centrale, sarà chiusa al transito veicolare e nello stesso orario scatteranno i divieti di sosta, dove previsti, in alcune strade adiacenti, mentre dalle ore 19 alle ore 3 del 1 gennaio 2018 e comunque sino a cessate esigenze, vigerà la chiusura al transito veicolare per consentire l’afflusso pedonale.

In dettaglio l’ordinanza prevede:

– CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE e pedonale di una porzione della sede stradale adiacente il Teatro Politeama, su piazza R. Settimo, lato via E. Amari e lato via Turati, per la superficie occupata dalle strutture e dai veicoli a supporto della manifestazione dalle ore 17 dei 29.12.2017 alle ore 16 dell’ 1.1.2018

– DIVIETO DI SOSTA con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 17,00 del 29/12/2017 alle ore 24,00 dell’ 01/01/2018 e comunque sino a cessate esigenze, ad eccezione dei mezzi di supporto alla manifestazione:

VIA EMERICO AMARI, nel tratto compreso da piazza R. Settimo a via I. La Lumia

VIA TURATI, intero tratto

Nelle sottoelencate vie e piazze la CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE vige dalle ore 19,00 del 31/12/2017 alle ore 03,00 dell’01/01/2018 e comunque sino a cessate esigenze, mentre il DIVIETO DI SOSTA, ove previsto, dalle ore 8 del 31.12.2017 sino alle ore 3 dell’ 1/1/2018: la via della Libertà, carreggiata centrale, sarà chiusa al transito veicolare dalle ore 8 del 31.12.2017, ricadendo tale giorno di domenica.

PIAZZA CASTELNUOVO, intera piazza (ivi compresa la strada retrostante il Palchetto della Musica, sul prolungamento della via XX Settembre

VIA DANTE, tratto compreso tra piazza Castelnuovo e la via N. Garzilli, con sospensione del provvedimento che istituisce la corsia preferenziale nel tratto compreso tra via Principe di Villafranca e piazza Castelnuovo.

VIA G. DAITA, tratto compreso tra le vie N. Gallo e Turati

VIA D. SCINA’, tratto compreso tra piazza Sturzo e via Turati

VIA DELLA LIBERTA’

Carreggiata centrale, compresa tra le piazze Mordini e Crispi (escluse) e via R. Settimo (esclusa). E’ consentito l’attraversamento della via Archimede in direzione via Siracusa.

Carreggiata laterale di monte, compresa tra via G. Carducci e la via XII Gennaio

Carreggiata laterale di monte compresa tra la piazza Mordini e la via G. Carducci: nessuna chiusura.

Divieto di sosta con rimozione coatta, solo sul lato dx nel senso di marcia. All’altezza di via Messina: obbligo di svolta a destra;

VIA CARDUCCI, per i veicoli in prossimità di via Libertà lato monte, obbligo di svolta a sinistra sulla carreggiata laterale

VIA MESSINA, tratto compreso tra le vie Libertà e N.Garzilli: solo divieti di sosta e nessuna chiusura

VIA N. GARZILLI, tratto compreso tra le vie Messina e Dante: solo divieti di sosta e nessuna chiusura;

PIAZZA S.OLIVA, tratto compreso tra via Villareale (esclusa) e piazza Castelnuovo

VIA PRINCIPE DI VILLAFRANCA, tratto compreso tra le vie P. Paternostro e Dante: Senso unico di marcia. All’altezza con via Paternostro, obbligo a sinistra in direzione via Dante. Nessuna chiusura e nessuna sosta consentita

VIA P. PATERNOSTRO, all’incrocio con via Principe di Villafranca: obbligo di svolta a sinistra

VIA GUARINO AMELLA, intero tratto

VIA FOLENGO, intero tratto.

La Polizia Municipale presiederà con le pattuglie le strade limitrofe all’area pedonale per la necessaria assistenza agli utenti e per assicurare il regolare svolgimento della manifestazione.